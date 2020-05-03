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Агент оценил перспективы Чалова перейти в топ-чемпионат

02:31
Федор Чалов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Федор Чалов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Агент Кристиан Эмиле, представляющий интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова, рассказал об интересе к нему со стороны зарубежных клубов. Ранее сообщалось, что в его приобретении заинтересован «Кристал Пэлас».

— Чалов привлек внимание команд из нескольких стран, но самое серьезное предложение пришло из Англии минувшим летом, — цитирует Эмиле «Российская газета». — Думаю, все знают, о каком клубе идет речь.

Самое главное — чтобы проект был привлекательным. А в какую именно топ-лигу он переедет — не столь важно.

— Как у Чалова с английским? Он учит язык?

— Если ты знаешь английский, тебе будет легко не только в самой Англии, но и почти в любой стране мира. Так что учить язык надо. Что касается Федора, то он уже достаточно неплохо владеет английским.

Дополнительная информация:

https://rg.ru/2020/05/02/agent-chalova-fedorom-interesovalis-ne-tolko-v-anglii.html

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