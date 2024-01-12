Агент Ньямси заявил, что игрок заинтересован в трансфере в «Локомотив»

Агент Юссеф Деллайли, представляющий интересы защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси, подтвердил информацию о поступившем от «Локомотива» предложении по трансферу игрока.

«Локомотив» сделал предложение по Ньямси. Игрок заинтересован в трансфере в российский клуб. Мы ведем переговоры», — приводит слова Деллайли Sport24.

11 января Le Parisien сообщал, что железнодорожники ведут переговоры о переходе 26-летнего француза в зимнее трансферное окно.

Глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире опроверг информацию об интересе «Локомотива» к Ньямси.

Ньямси выступает за «Страсбур» с лета 2021 года. Ранее он играл за «Ренн». В текущем сезоне центральный защитник провел 13 матчей в лиге 1, не отличившись результативными действиями.

Контракт Ньямси со «Страсбуром» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.