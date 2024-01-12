Гафин прокомментировал инициативу Шпрыгина провести крестный ход вокруг стадиона

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал инициативу известного болельщика команды Александра Шпрыгина провести крестный ход вокруг стадиона.

«На мой взгляд, инициативы по созидательному, позитивному вкладу в успех клуба могут только приветствоваться, даже если они кому-то могут казаться несерьезными, нестандартными или экстравагантными. Раз некоторые болельщики считают, что успехам команды поможет крестный ход вокруг стадиона, — не буду возражать. Лично я поддержу такую акцию, в случае если это делается искренне и с благими намерениями. Верю ли я, что в некое проклятие «Динамо»? Верю в то, что клубу нужно много и упорно работать, верить в свои силы — и рано или поздно, с помощью созидательной энергии и твердой веры наших болельщиков, мы обязательно достигнем самых амбициозных целей. Хотелось бы как можно раньше. Верю ли, что уже в 2024 году команда может выиграть золото? Да. Мы приложим для этого все усилия», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

После 18 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).