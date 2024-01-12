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Гафин прокомментировал инициативу Шпрыгина провести крестный ход вокруг стадиона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал инициативу известного болельщика команды Александра Шпрыгина провести крестный ход вокруг стадиона.

«На мой взгляд, инициативы по созидательному, позитивному вкладу в успех клуба могут только приветствоваться, даже если они кому-то могут казаться несерьезными, нестандартными или экстравагантными. Раз некоторые болельщики считают, что успехам команды поможет крестный ход вокруг стадиона, — не буду возражать. Лично я поддержу такую акцию, в случае если это делается искренне и с благими намерениями. Верю ли я, что в некое проклятие «Динамо»? Верю в то, что клубу нужно много и упорно работать, верить в свои силы — и рано или поздно, с помощью созидательной энергии и твердой веры наших болельщиков, мы обязательно достигнем самых амбициозных целей. Хотелось бы как можно раньше. Верю ли, что уже в 2024 году команда может выиграть золото? Да. Мы приложим для этого все усилия», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

После 18 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gafin-esli-bolel-shhiki-schitayut-chto-krestny-j-hod-vokrug-stadiona-pomozhet-ne-budu-vozrazhat/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
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