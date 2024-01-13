Сапета получил несколько предложений от профессиональных клубов

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета имеет несколько предложений от профессиональных команд, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

34-летний россиянин является свободным агентом и тренируется в индивидуальном порядке. Последней его командой была «ФК 10», за которую он выступал в Медиалиге.

Ранее на профессиональном уровне Сапета выступал за «Сатурн», «Урал», «Ростов», «Кубань» и ульяновскую «Волгу».