Бувач о новом тренере «Динамо»: «Благодаря своему опыту и знаниям Славиша поможет нам сделать следующий шаг в развитии»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач рассказал о подписании контракта с сербским специалистом Славишей Йокановичем.

«Благодаря своему опыту и знаниям Славиша поможет нам сделать следующий шаг в развитии. Мы стремимся к тому, чтобы игра команды становилась лучше и каждый футболист добивался индивидуального прогресса. На данный момент у нас заложена хорошая база, при этом мы используем примерно 80% своего потенциала. Надеемся, что Славиша со своим штабом, который предпочитает хорошо сбалансированный, атакующий стиль игры «первым номером», позволит «Динамо» выйти на новый уровень», — цитирует Бувача сайт бело-голубых.

Контракт с 53-летним тренером рассчитан на один год и включает опцию автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

Отмечается, что серб начнет работу с командой в ближайшее время. 21 июня динамовцы выйдут из отпуска и пройдут предсезонное медобследование, после чего приступят к тренировкам.