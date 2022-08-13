Агент Николсона — о возможном переходе в «Галатасарай»: «Кому не нужна такая хорошая девятка?»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о переговорах с «Галатасараем» по возможному трансферу.

«Нужен ли он «Галатасараю»? Может быть. Кому не нужна такая хорошая девятка? «Спартак» на данный момент отлично работает. Мы просто надеемся, что Шамар скоро снова будет первым нападающим в команде. С ним они могут быть еще сильнее», — сказала Портега «СЭ».

Ранее журналист Ягиза Сабунджуоглу сообщил, что «Галатасарай» и «Спартак» ведут переговоры по возможному трансферу 25-летнего футболиста.

Николсон в декабре 2021 года подписал контракт со «Спартаком» до июня 2026 года. В этом сезоне РПЛ форвард принял участие в трех матчах команды и не отметился результативными действиями.