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Сегодня, 15:05

Жемалетдинов рассказал о восстановлении после травмы ахиллова сухожилия

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рифат Жемалетдинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал свое физическое состояние.

25-летний российский футболист ранее получил повреждение ахиллова сухожилия. Хавбек перенес операцию.

«Здоровье — отлично. Восстанавливаюсь. Когда вернусь на поле? Об этом уже несколько раз говорили. Мне добавить нечего», — сказал «СЭ» Жемалетдинов.

Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.

Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива».

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
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Х2

25%

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Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
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Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
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Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
Рифат Жемалетдинов
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1
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
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14
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