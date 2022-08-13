Жемалетдинов рассказал о восстановлении после травмы ахиллова сухожилия
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал свое физическое состояние.
25-летний российский футболист ранее получил повреждение ахиллова сухожилия. Хавбек перенес операцию.
«Здоровье — отлично. Восстанавливаюсь. Когда вернусь на поле? Об этом уже несколько раз говорили. Мне добавить нечего», — сказал «СЭ» Жемалетдинов.
Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.
Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива».
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|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
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|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
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|
5
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|4
|2
|2
|0
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|
6
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|2
|2
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|
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|7
|
9
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|1
|2
|1
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|5
|
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|1
|1
|2
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|
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|
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|0
|3
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|3
|
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|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
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|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
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|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
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Урал
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|1
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