Жемалетдинов рассказал о восстановлении после травмы ахиллова сухожилия

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал свое физическое состояние.

25-летний российский футболист ранее получил повреждение ахиллова сухожилия. Хавбек перенес операцию.

«Здоровье — отлично. Восстанавливаюсь. Когда вернусь на поле? Об этом уже несколько раз говорили. Мне добавить нечего», — сказал «СЭ» Жемалетдинов.

Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.

Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива».