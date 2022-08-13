«Локомотив» — «Крылья Советов»: Худяков отразил удар Глушенкова с пенальти

«Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ на своем поле принимает «Крылья Советов».

На 8-й минута матча главный судья Евгений Кукуляк после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота железнодорожников. Наир Тикнизян задел мяч рукой в штрафной площади.

Игрок «Крыльев» Максим Глушенков отправился реализовывать 11-метровый удар, но голкипер «Локо» Даниил Худяков отразил удар. Счет в матче — 0:0.