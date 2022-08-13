«Локомотив» — «Крылья Советов»: Худяков отразил удар Глушенкова с пенальти
«Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ на своем поле принимает «Крылья Советов».
На 8-й минута матча главный судья Евгений Кукуляк после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота железнодорожников. Наир Тикнизян задел мяч рукой в штрафной площади.
Игрок «Крыльев» Максим Глушенков отправился реализовывать 11-метровый удар, но голкипер «Локо» Даниил Худяков отразил удар. Счет в матче — 0:0.
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|3
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|1
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|9
|
4
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|4
|2
|2
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|
5
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|2
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|
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|2
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Факел – Урал
|0 : 0
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|15:00
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Локомотив – Кр. Советов
|- : -
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|17:00
|
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|13.08
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Динамо – Краснодар
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|14.08
|15:00
|
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|- : -
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Н. Новгород – Ростов
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