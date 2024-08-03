Медведев: «Позже посмотрим, будем ли продлевать с Бакаевым соглашение»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Химки» на правах аренды.

«Контракт Бакаева с «Зенитом» оканчивается одновременно с завершением аренды в «Химках». Позже посмотрим, будем ли продлевать с ним соглашение», — цитирует «РБ Спорт» Медведева.

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. В сентябре прошлого года 28-летнего вингера арендовала «Аль-Вахда» из ОАЭ, летом 2024 года он вернулся в «Зенит».