Медведев: «Позже посмотрим, будем ли продлевать с Бакаевым соглашение»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Химки» на правах аренды.
«Контракт Бакаева с «Зенитом» оканчивается одновременно с завершением аренды в «Химках». Позже посмотрим, будем ли продлевать с ним соглашение», — цитирует «РБ Спорт» Медведева.
Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. В сентябре прошлого года 28-летнего вингера арендовала «Аль-Вахда» из ОАЭ, летом 2024 года он вернулся в «Зенит».
Источник: «РБ Спорт»
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|1
|1
|0
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|4
|
4
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
5
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|2
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|1
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|
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|0
|2
|0
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|2
|
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|2
|0
|1
|1
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|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
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15
|Пари НН
|2
|0
|0
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|Кр. Советов
|2
|0
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|2
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
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|4.08
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|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
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Максим Глушенков
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|3
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|
Солтмурад Бакаев
Акрон
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Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
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Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
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Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
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|1
|0
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