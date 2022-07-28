Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:40

Агент Роши опроверг информацию о договоренности с «Сан-Паулу»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Хэмилтон Бернард, агент, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о согласовании контракта с «Сан-Паулу».

«Правда ли, что Роша согласовал контракт с «Сан-Паулу? Нет. Это фейк», — сказал агент «СЭ».

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро. В составе московского клуба нападающий провел 19 матчей, забив в них один мяч и отдав две результативные передачи.

Контракт 27-летнего бразильца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года.

Педро Роша
Футбол
РПЛ
ФК Сан-Паулу
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
ЦСКА объявил о подписании полузащитника Мендеса
«Бакаев — не усиление для «Зенита». Реальная цена Бека-Бека сейчас 3 миллиона». Интервью бывшего спортдира питерцев и «Локо» Корнеева
Родригао назвал любимое слово на русском языке
ЦСКА анонсировал переход чилийца Мендеса: «Остановите, Вите надо выйти»
Родригао про адаптацию в «Зените»: «Сложностей не чувствую, знаю, что нужно как следует работать»
ЦСКА анонсировал четыре новых трансфера
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
ЦСКА объявил о подписании полузащитника Мендеса
«Бакаев — не усиление для «Зенита». Реальная цена Бека-Бека сейчас 3 миллиона». Интервью бывшего спортдира питерцев и «Локо» Корнеева
ЦСКА анонсировал переход чилийца Мендеса: «Остановите, Вите надо выйти»
ЦСКА анонсировал четыре новых трансфера
Источник: Могилевец подпишет контракт с узбекским «Бунедкором»
«Партизан» объявил об уходе Зделара, который должен перейти в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА анонсировал четыре новых трансфера

Родригао про адаптацию в «Зените»: «Сложностей не чувствую, знаю, что нужно как следует работать»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости