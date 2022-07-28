Агент Роши опроверг информацию о договоренности с «Сан-Паулу»

Хэмилтон Бернард, агент, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о согласовании контракта с «Сан-Паулу».

«Правда ли, что Роша согласовал контракт с «Сан-Паулу? Нет. Это фейк», — сказал агент «СЭ».

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро. В составе московского клуба нападающий провел 19 матчей, забив в них один мяч и отдав две результативные передачи.

Контракт 27-летнего бразильца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года.