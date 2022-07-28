Родригао про адаптацию в «Зените»: «Сложностей не чувствую, знаю, что нужно как следует работать»

Защитник «Зенита» Родригао рассказал, как проходит его адаптация в питерском клубе.

«Никаких сложностей не чувствую, потому что всю предыдущую карьеру я играл с четырьмя защитниками в линию, и только в «Сочи» один сезон провел с тремя центральными защитниками. Адаптировался к этой схеме, а сейчас просто обратно возвращаюсь к тому, что знаю и умею. Поэтому сложностей не чувствую, чувствую только, что нужно как следует работать, чтобы не терять навыков, а только улучшать свои показатели», — приводит слова Родригао пресс-служба «Зенита».

Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» 7 июля. 26-летний бразилец подписал контракт на три года с возможностью продления.