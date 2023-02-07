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Агент Джорджевича: «Луке был нужен этот гол, надеюсь, это только начало»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, поделился впечатлениями от первого гола игрока за команду.

В матче «Сочи» против «Ростова» (3:0) во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ 28-летний Джорджевич открыл счет своим голам.

«Луке был нужен этот гол. Гол плюс результативный пас в матче с «Ростовом» — отличный результат, именно этого и ждут от Джорджевича. Я надеюсь, что это только начало и во второй части сезона он покажет свой уровень», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В первой части сезона Джорджевич провел в составе «Сочи» 9 матчей и не отметился результативными действиями. Его соглашение с клубом рассчитано до июня 2023 года.

Источник: РБ Спорт
Лука Джорджевич
ФК Ростов
ФК Сочи
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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