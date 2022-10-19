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Глебов: «График? Если я скажу, что устали, — будет звучать как отговорка. Хотя понятно, что тяжело»

Данил Глебов оценил расписание матчей «Ростова» в этом сезоне
Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Ростова» Данил Глебов оценил расписание матчей команды из Ростова-на-Дону.

— Нет ощущения, что вы устали с этим графиком и переездами?

— Это примитивно. Будет звучать как отговорка, если я скажу, что мы маленько подустали. Все скажут, что до этого все было хорошо, никто не жаловался. А сейчас начали проигрывать и жаловаться. Если так смотреть, то стало больше игр. Понятно, что тяжело. Мы находимся в такой ситуации. На это грех жаловаться. Нужно выходить без оправданий.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь

ФК Ростов
Данил Глебов
1
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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