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Агент Барроу: «Если «Зенит» предложит за Мусу около 20 миллионов, трансфер возможен»

Агент Барроу заявил, что нападающий готов рассмотреть предложения из России
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Болоньи» Мусы Барроу, поделился мнением о возможном переходе своего клиента в российский клуб. Он заявил, что 23-летний гамбиец готов рассмотреть предложения из России.

«Звонков из России по поводу Барроу не было, — приводит слова Соррентино «РБ Спорт». — Но я бы не сказал, что переход Мусы в Россию невозможен. Все зависит от предложения, от того, какой клуб будет проявлять интерес. Если «Зенит» предложит за Мусу около 20 миллионов, трансфер возможен».

В прошедшем сезоне Барроу забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач в 35 матчах за «Болонью» во всех турнирах. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-barrou-esli-zenit-predlozhit-za-musu-okolo-20-millionov-transfer-vozmozhen/
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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ЦСКА – Ростов
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