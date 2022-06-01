Агент Барроу: «Если «Зенит» предложит за Мусу около 20 миллионов, трансфер возможен»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Болоньи» Мусы Барроу, поделился мнением о возможном переходе своего клиента в российский клуб. Он заявил, что 23-летний гамбиец готов рассмотреть предложения из России.

«Звонков из России по поводу Барроу не было, — приводит слова Соррентино «РБ Спорт». — Но я бы не сказал, что переход Мусы в Россию невозможен. Все зависит от предложения, от того, какой клуб будет проявлять интерес. Если «Зенит» предложит за Мусу около 20 миллионов, трансфер возможен».

В прошедшем сезоне Барроу забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач в 35 матчах за «Болонью» во всех турнирах. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.