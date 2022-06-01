«Ахмат» хочет вернуть Ильина

По информации «СЭ», «Ахмат» заинтересован в возвращении Владимира Ильина из «Краснодара». Клубы уже ведут переговоры о возможном трансфере.

30-летний Ильин может стать единственным игроком, который покинет «Краснодар» летом. Больше клуб ни с кем расставаться не планирует.

Ильин перешел в краснодарский клуб в июле 2021 года. В минувшем сезоне на его счету четыре гола в 24 матчах.