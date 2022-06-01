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Кержаков опроверг информацию о согласовании контракта с «Нижним Новгородом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о достижении нового соглашения с менеджментом клуба.

Ранее о таком варианте сообщал «Чемпионат».

«Никакой контракт я не согласовывал, от клуба я не получал никакого конкретного соглашения. Да, есть заинтересованность со стороны «Нижнего Новгорода», у меня есть заинтересованность продолжать работать. Но никакого конкретного контракта мне никто не предлагал», — сказал Кержаков «СЭ».

Ранее, 1 июня, Кержаков в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не продлил с ним контракт. Предыдущее соглашение специалиста действовало до 31 мая этого года.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. В прошедшем сезоне команда заняла 11-е место в Тинькофф РПЛ.

Александр Кержаков
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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