6 мая, 15:35

Маркизио не приедет на столетие «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент

Представитель экс-полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио Алессандро Точчи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, приедет ли итальянец на празднование столетия клуба.

— Приедет ли Маркизио на столетие «Зенита»?

— Его не приглашали.

25 мая в день столетия клуба на «Газпром Арене» пройдет Матч легенд «Зенита». В игре примут участие бывшие футболисты и тренеры сине-бело-голубых, разделенные на две команды: «Зенит» Санкт-Петербург и «Зенит» Ленинград.

В сезоне-2018/19 Маркизио провел 15 матчей за «Зенит» и забил 2 мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России.

Клаудио Маркизио
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Микола Питерский

    за счет твоей бабушки. Ты ж это хотел слышать. Иди умойся - свининой дохлой несет

    07.05.2025

  • fan_89

    Лживый урод, если копируешь, то копируй всё. Оттуда же. "Фалин предложил вести историю «Зенита» с 1925 года — со времени документально подтверждённого появления первых футбольных команд на Металлическом заводе имени Сталина"..."31 мая 2000 года комиссия всё-таки решила считать датой основания «Зенита» май 1925 года"

    07.05.2025

  • с13

    Сплю в основном нормально, иногда только ржу-не-могу от питерского пафоса и понтов. Тогда да, от смеха дольше сон не идёт )))

    07.05.2025

  • с13

    Вы бы лучшее подбирали и совершенствовали. Зачем же дурное подбирать и усугублять?! )))

    07.05.2025

  • Бананоид

    Ярику Несвадьбе позвоните, клоуны, тоже легенда, и я думаю тоже не приедет...

    06.05.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    пичаль так хотелось его увидеть, а еще Молло и Пиньялилью

    06.05.2025

  • Millwall82

    желтое сми, а могли бы "Маркизио заколет 1000 быков в честь Марса и Зенита".

    06.05.2025

  • samozvanets

    Каппучино и без него сфоткают, а вроде больше он и не делал ничего:man_shrugging:

    06.05.2025

  • zg

    Юмор нормальный,не бомжатный!:laughing::laughing::laughing:

    06.05.2025

  • Семён Фадеич

    Тебя это так сильно беспокоит, что спать не можешь?

    06.05.2025

  • Ю.Ю.

    Список уже оглашали пару дней назад. По поводу "счёта за банкет", Вам не очем беспокоиться.

    06.05.2025

  • Семён Фадеич

    Это типа юморок такой убогий? Свинотный.

    06.05.2025

  • Ю.Ю.

    Всё по конспектам ЦСКА и Спартака. Дурной пример, так с казать...

    06.05.2025

  • МАРКИЗИО...не приглашали. так,так,так-постойте! а кого тогда приглашали? страна желает знать этих э-э избранных. короче-список в студию и.... за чей счет банкет?

    06.05.2025

  • с13

    Конечно не приедет. До НАСТОЯЩЕГО столетия команды Зенит ещё дожить надо. Из Википедии: В календарях-справочниках XX века история «Зенита» велась от 1931 или 1930 года — по первому достижению команды ЛМЗ в чемпионате Ленинграда (это самые ранние РЕАЛЬНЫЕ даты, остальные ещё позже - 1936 или 1938 годы). Но питерским так захотелось утереть носы мАсковским, что аж немогу )))

    06.05.2025

  • zg

    Да давно уже нет смысла удивляться...

    06.05.2025

  • тихоновнавсегда

    На кой хер задавать такие тупые вопросы товарищ Микеле??? Было бы приглашение и отказ-это одно,а когда одного из многих не пригласили, то это что для Вас, неуважаемый корреспондент?Возможность тиснуть коротенькую заметку про всех кого не позвали? Днище,а не журналисты...

    06.05.2025

  • ostap1979

    Между "Не приедет" и "Не приглашали" есть существенная разница.

    06.05.2025

  • Ю.Ю.

    Мля, вы о чём? Он и 10 матчей за команду не сыграл, какое ему участие в "матче легенд"?

    06.05.2025

  • zg

    Лучшего игрока как минимум десятилетия взяли и не позвали!Фу-фу-фу!Ах да,он же не из Южной Америки!:laughing:

    06.05.2025

  • shutnik78

    А должен?

    06.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

