Маркизио не приедет на столетие «Зенита»

Представитель экс-полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио Алессандро Точчи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, приедет ли итальянец на празднование столетия клуба.

— Приедет ли Маркизио на столетие «Зенита»?

— Его не приглашали.

25 мая в день столетия клуба на «Газпром Арене» пройдет Матч легенд «Зенита». В игре примут участие бывшие футболисты и тренеры сине-бело-голубых, разделенные на две команды: «Зенит» Санкт-Петербург и «Зенит» Ленинград.

В сезоне-2018/19 Маркизио провел 15 матчей за «Зенит» и забил 2 мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России.