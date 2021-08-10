Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Миладиновича об отсутствии извинений от Понсе: «Видимо, даже это в «Спартаке» надо решать через Зарему»

15:56
Теги:

Антон Синьков, агент защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича, рассказал о состоянии игрока.

«С Ваней все хорошо. Даже лучше, чем ожидалось после первых предварительных осмотров и КТ. Русский серб — это гремучая смесь. Парень уже планирует в следующем туре выйти на поле. Здоровья вагон. Хотел бы поблагодарить руководителей обоих клубов, с которыми Иван связан в данный момент. Все максимально оперативно, с пониманием и теплотой.

Во всей этой истории совсем не понял поведение представителей «Народной команды» и Понсе в частности. Обозначиться, поинтересоваться состоянием здоровья коллеги по цеху, извиниться в конце концов! Футбольный Боженька все видит. Видимо, даже это надо решать через Зарему», — написал Синьков в Instagram.

Миладинович получил повреждение после столкновения в воздухе с форвардом «Спартака» Эсекиэлем Понсе. Врачи несколько минут оказывали помощь футболисту «Нижнего Новгорода», после чего увезли его с поля на электрокаре к машине скорой помощи. Сербский защитник был доставлен в больницу.

9 августа стало известно, что футболист остается в больнице, но был переведен в обычную палату.

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Атака Белоруссии на Авериных — дело рук хакеров? Странная история с «псевдовеликими»
В «ПСЖ» собралась «команда мечты». Таких было совсем немного
«Хочу выяснить, действительно ли она женщина». Странная атлетка из Намибии снова в центре скандала
«Я был фанатом Конора, а теперь потерял к нему уважение. Он полнейший идиот». Макгрегор разозлил тренера Хабиба
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
2
Офсайд