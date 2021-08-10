Агент Миладиновича об отсутствии извинений от Понсе: «Видимо, даже это в «Спартаке» надо решать через Зарему»

Антон Синьков, агент защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича, рассказал о состоянии игрока.

«С Ваней все хорошо. Даже лучше, чем ожидалось после первых предварительных осмотров и КТ. Русский серб — это гремучая смесь. Парень уже планирует в следующем туре выйти на поле. Здоровья вагон. Хотел бы поблагодарить руководителей обоих клубов, с которыми Иван связан в данный момент. Все максимально оперативно, с пониманием и теплотой.

Во всей этой истории совсем не понял поведение представителей «Народной команды» и Понсе в частности. Обозначиться, поинтересоваться состоянием здоровья коллеги по цеху, извиниться в конце концов! Футбольный Боженька все видит. Видимо, даже это надо решать через Зарему», — написал Синьков в Instagram.

Миладинович получил повреждение после столкновения в воздухе с форвардом «Спартака» Эсекиэлем Понсе. Врачи несколько минут оказывали помощь футболисту «Нижнего Новгорода», после чего увезли его с поля на электрокаре к машине скорой помощи. Сербский защитник был доставлен в больницу.

9 августа стало известно, что футболист остается в больнице, но был переведен в обычную палату.