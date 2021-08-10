Арбитражный суд назначил нового конкурсного управляющего по делу о банкротстве «Тамбова»

Арбитражный суд Тамбовской области во вторник назначил нового конкурсного управляющего по делу о банкротстве футбольного клуба «Тамбов», размер кредиторской задолженности которого составляет более 536,8 миллиона рублей.

«Сегодня решением суда временного конкурсного управляющего Никитину Марину Сергеевну освободили от должности, вместо нее назначен Никонов Станислав Игоревич — член ассоциации арбитражных управляющих «Паритет». В связи с чем отчет управляющего, который был назначен на сегодня, отложен на 28 сентября», — цитирует ТАСС руководителя секретариата председателя Арбитражного суда Тамбовской области Елену Китаеву.

В декабре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент превысил 150 миллионов рублей. В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. 4 марта заявление было принято к производству.

«Тамбов» был основан в 2013 году, последние два сезона он выступал в высшем дивизионе чемпионата России, однако не сыграл ни одного матча в Тамбовской области, поскольку стадион клуба не соответствовал требованиям РПЛ. В ноябре стало известно, что клуб лишился практически всех источников финансирования. Это чуть не привело к снятию команды с чемпионата. РПЛ перечислила «Тамбову» дополнительные средства в размере 44 миллионов рублей, что позволило команде доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и кубке страны.