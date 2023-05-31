Агент Михайлова заявил, что футболист уже принадлежит «Пари НН»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы 20-летнего полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны московских «Локомотива» и «Динамо», а также «Краснодара».

«В течение сезона клубы РПЛ и так проявляли интерес к Ярославу. Его достойная игра на футбольном поле способствовала возникновению интереса. Но на данный момент, думаю, что перед концом сезона не совсем правильно отвлекать Ярослава относительно каких-то предложений. Он сейчас должен быть максимально сосредоточен на играх, которые остались у «Пари НН», и остаться в Премьер-Лиге. А уже по окончании сезона, если будут какие-то предложения, будут интересы, переходящие в конкретику, то, безусловно, мы будем что-то обсуждать. «Пари НН» уже активировал опцию выкупа Михайлова? Да, Ярослав уже принадлежит «Пари НН», — приводит слова Голяна «РБ Спорт».

Нынешний сезон Михайлов проводит в «Пари НН» (27 матчей, 1 гол, 3 ассиста). Волжский клуб арендовал его у «Зенита» с правом выкупа до конца нынешнего сезона. «Пари НН» использовал эту опцию, и Михайлов станет его полноценным игроком.