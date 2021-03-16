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Слуцкий спел забавную песню про видео форварда «Зенита» Дзюбы

15:07
Леонид Слуцкий. Фото ФК &quot;Витесс&quot;
Леонид Слуцкий. Фото ФК &quot;Витесс&quot;
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на YouTube-канале slow slow cow спел песню про нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

Специалист посетил шоу «Плохие песни», на котором ему нужно было исполнить песню на известный мотив с измененным текстом. Своей песней Слуцкий должен был рассмешить оппонента.

«Недавно в трендах видел ролик на ютубе.

Просмотров больше, чем у матчей РПЛ.

Всем показал, что нужно делать дома Дзюба

Великолепною пятеркой на руке", — спел тренер.

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