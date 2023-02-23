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Сегодня, 13:24

Ветеран ЦСКА предложил Роше набить татуировку в честь 23 февраля на предплечье

Микеле Антонов
Корреспондент
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Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова защитника армейцев Виллиана Роши, который готов набить татуировку в случае чемпионства клуба в РПЛ.

«Мы на пятом месте находимся. Сложновато с нападающими. Чем выигрывать? Одной полузащитой? Роша погорячился. Хоть бы в призерах быть в этом году. А так у нас хороший коллектив собирается. Какую татуировку набить Роше? Пусть набьет 23 февраля, день вооруженных сил на предплечье», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее бразильский защитник в интервью Sport24 заявил, что набьет татуировку на видном месте, если ЦСКА окажется на первом месте по итогам сезона в РПЛ.

Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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