Агент Марадишвили рассказал, что не знает об интересе «Пари НН»
Коба Марадишвили, отец и агент полузащитника «Локомотив» Константина Марадишвили поделился мнением о потенциальном переходе игрока в «Пари НН».
«Надо спросить у тех, кто это написал. Я ничего об этом не знаю», — цитирует агента MEtaratings.ru.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Пари НН» хочет подписать Марадишвили. В текущем сезоне игрок провел 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
Источник: Metaratings.ru
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