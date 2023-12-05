Агент Марадишвили рассказал, что не знает об интересе «Пари НН»

Коба Марадишвили, отец и агент полузащитника «Локомотив» Константина Марадишвили поделился мнением о потенциальном переходе игрока в «Пари НН».

«Надо спросить у тех, кто это написал. Я ничего об этом не знаю», — цитирует агента MEtaratings.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Пари НН» хочет подписать Марадишвили. В текущем сезоне игрок провел 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч.