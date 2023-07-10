Новичка «Урала» экстренно прооперировали из-за приступа аппендицита

У новичка «Урала» Итало случился приступ аппендицита, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний бразилец был экстренно прооперирован в 40-й больнице Екатеринбурга. Он сможет приступить к тренировкам через 3-4 недели.

«Урал» арендовал Итало у португальской «Санта-Клары» в начале июля. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 300 тысяч евро.