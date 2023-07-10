Новичка «Урала» экстренно прооперировали из-за приступа аппендицита
У новичка «Урала» Итало случился приступ аппендицита, сообщает пресс-служба клуба.
21-летний бразилец был экстренно прооперирован в 40-й больнице Екатеринбурга. Он сможет приступить к тренировкам через 3-4 недели.
«Урал» арендовал Итало у португальской «Санта-Клары» в начале июля. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 300 тысяч евро.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|Оренбург
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|0
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|Локомотив
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|0
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|0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
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11
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|0
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|0
|0-0
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12
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|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
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|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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