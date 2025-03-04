Агент Маухуба: «Он всегда готов выйти вместо Тюкавина»

Агент нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба Анис эль-Мехди в разговоре с «СЭ» пожелал форварду бело-голубых Константину Тюкавину скорейшего восстановления после травмы.

«Желаю скорейшего восстановления Тюкавину. Маухуб? Он всегда готов выйти вместо Константина», — сказал Эль-Мехди «СЭ».

22-летний Тюкавин в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) получил травму. У футболиста диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Форвард перенесет операцию, восстановление займет около полугода.

В этом сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи. На счету 21-летнего Маухуба 6 голов и 3 голевые передачи в 16 играх.