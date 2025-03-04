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Черчесов: «Специально не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова. Жду следующего гола»

Алина Савинова
Станислав Черчесов (слева) и Артем Дзюба (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с повторением бомбардирского рекорда экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

1 марта 36-летний футболист в матче 19-го тура РПЛ забил гол в ворота «Пари НН» (2:1), который стал для него 233-м за клубы на высшем уровне и сборную страны. Дзюба повторил рекорд Кержакова по числу голов в официальных матчах.

«Я специально не поздравил его с этим голом, что он сравнялся. Раз не поздравил, значит, жду следующего гола. Тогда поздравлю. Так, чуть-чуть его раззадорить. Знаю его характер — он будет доказывать. Потом надо будет опять искать какие-то мотивационные моменты. В конце концов почему не сделать так, чтобы этот рекорд вообще следующие 50 лет никто не побил? Так что желаю ему побить рекорд Кержакова, добавить еще десяток голов, ну а потом он будет сидеть на диване с чашечкой кофе и обсуждать конкурентов. Парень достойный, хоть все его и ругают, что он сложный. Абсолютно несложный парень. Во всяком случае для меня», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Артем Дзюба и&nbsp;Александр Кержаков.Дзюба повторил рекорд Кержакова. В «Клубе 100» двоевластие

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Ранее в России он играл за такие команды, как «Локомотив», «Арсенал», «Зенит», «Ростов» и «Спартак». Нападающий является четырехкратным чемпионом России.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
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ЦСКА

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