Черчесов: «Специально не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова. Жду следующего гола»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с повторением бомбардирского рекорда экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова.
1 марта 36-летний футболист в матче 19-го тура РПЛ забил гол в ворота «Пари НН» (2:1), который стал для него 233-м за клубы на высшем уровне и сборную страны. Дзюба повторил рекорд Кержакова по числу голов в официальных матчах.
«Я специально не поздравил его с этим голом, что он сравнялся. Раз не поздравил, значит, жду следующего гола. Тогда поздравлю. Так, чуть-чуть его раззадорить. Знаю его характер — он будет доказывать. Потом надо будет опять искать какие-то мотивационные моменты. В конце концов почему не сделать так, чтобы этот рекорд вообще следующие 50 лет никто не побил? Так что желаю ему побить рекорд Кержакова, добавить еще десяток голов, ну а потом он будет сидеть на диване с чашечкой кофе и обсуждать конкурентов. Парень достойный, хоть все его и ругают, что он сложный. Абсолютно несложный парень. Во всяком случае для меня», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Ранее в России он играл за такие команды, как «Локомотив», «Арсенал», «Зенит», «Ростов» и «Спартак». Нападающий является четырехкратным чемпионом России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1