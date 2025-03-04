Черчесов: «Специально не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова. Жду следующего гола»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с повторением бомбардирского рекорда экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

1 марта 36-летний футболист в матче 19-го тура РПЛ забил гол в ворота «Пари НН» (2:1), который стал для него 233-м за клубы на высшем уровне и сборную страны. Дзюба повторил рекорд Кержакова по числу голов в официальных матчах.

«Я специально не поздравил его с этим голом, что он сравнялся. Раз не поздравил, значит, жду следующего гола. Тогда поздравлю. Так, чуть-чуть его раззадорить. Знаю его характер — он будет доказывать. Потом надо будет опять искать какие-то мотивационные моменты. В конце концов почему не сделать так, чтобы этот рекорд вообще следующие 50 лет никто не побил? Так что желаю ему побить рекорд Кержакова, добавить еще десяток голов, ну а потом он будет сидеть на диване с чашечкой кофе и обсуждать конкурентов. Парень достойный, хоть все его и ругают, что он сложный. Абсолютно несложный парень. Во всяком случае для меня», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Ранее в России он играл за такие команды, как «Локомотив», «Арсенал», «Зенит», «Ростов» и «Спартак». Нападающий является четырехкратным чемпионом России.