Лаксальт считает, что у Лички отличное чувство юмора

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о человеческих качествах главного тренера команды Марцела Лички.

— Самое главное человеческое качество Марцела — это его открытость. Он постоянно общается с игроками, интересуется их жизнью и дает советы, советуется сам. Это отличает его от других тренеров. Я считаю, что игроки должны этим пользоваться, особенно молодые. Тренер дает свободу не только на футбольном поле, но и в жизни. Он всегда выслушивает критику, может как поболтать, так и поспорить с футболистом. Некоторые специалисты не допускают такого вольного общения, они более жесткие. А Личка, наоборот, всегда открыт. И всегда интересуется жизнью футболистов, а не только говорит о тренировочном процессе. Он всегда находит со всеми общий язык.

— С чувством юмора у него тоже порядок?

— Да, у него отличное чувство юмора. Если сравнивать этот подход с европейским, то там такое поведение тренера может не пойти ему на пользу из-за давления извне, о котором я уже говорил, — сказал Лаксальт Metaratings.ru.

Личка возглавил «Динамо» 22 июня 2023 года, подписав контракт на один сезон с возможностью продления. В сезоне-2023/24 команда под руководством чешского специалиста выиграла бронзовые медали РПЛ, а сам Личка был признан лучшим тренером чемпионата.