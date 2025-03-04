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Лаксальт считает, что у Лички отличное чувство юмора

Камила Абдурахманова
корреспондент

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о человеческих качествах главного тренера команды Марцела Лички.

— Самое главное человеческое качество Марцела — это его открытость. Он постоянно общается с игроками, интересуется их жизнью и дает советы, советуется сам. Это отличает его от других тренеров. Я считаю, что игроки должны этим пользоваться, особенно молодые. Тренер дает свободу не только на футбольном поле, но и в жизни. Он всегда выслушивает критику, может как поболтать, так и поспорить с футболистом. Некоторые специалисты не допускают такого вольного общения, они более жесткие. А Личка, наоборот, всегда открыт. И всегда интересуется жизнью футболистов, а не только говорит о тренировочном процессе. Он всегда находит со всеми общий язык.

— С чувством юмора у него тоже порядок?

— Да, у него отличное чувство юмора. Если сравнивать этот подход с европейским, то там такое поведение тренера может не пойти ему на пользу из-за давления извне, о котором я уже говорил, — сказал Лаксальт Metaratings.ru.

Личка возглавил «Динамо» 22 июня 2023 года, подписав контракт на один сезон с возможностью продления. В сезоне-2023/24 команда под руководством чешского специалиста выиграла бронзовые медали РПЛ, а сам Личка был признан лучшим тренером чемпионата.

Источник: Metaratings.ru
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Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
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Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
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Крылья Советов

 3
И К Ж
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