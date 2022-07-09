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Агент Маркао: «В «Галатасарае» говорили, что у них было предложение от «Зенита», но я его никогда не видел»

Агент Маркао прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику
Карен Саркисян
Корреспондент
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Агент защитника Маркао Алешандре Роша Лоурес прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к своему клиенту. По его словам, он не видел предложения от российского клуба.

«В «Галатасарае» говорили, что у них было предложение от «Зенита», но я его никогда не видел. Понятия не имею, насколько хорошие условия предлагал петербургский клуб», — приводит слова Лоуреса Sport24.

8 июля «Севилья» и «Галатасарай» договорились о переходе 26-летнего бразильца. Защитник пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет контракт с испанским клубом до 2027 года.

Ранее сообщалось, что в «Зенит» предлагал турецкому клубу 15 миллионов евро за Маркао.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-09-agent-markao-podtverdil-chto-zenit-vel-peregovory-s-galatasarayem-o-perekhode-braziltsa

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