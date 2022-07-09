Агент Маркао: «В «Галатасарае» говорили, что у них было предложение от «Зенита», но я его никогда не видел»
Агент Маркао прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику
Агент защитника Маркао Алешандре Роша Лоурес прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к своему клиенту. По его словам, он не видел предложения от российского клуба.
«В «Галатасарае» говорили, что у них было предложение от «Зенита», но я его никогда не видел. Понятия не имею, насколько хорошие условия предлагал петербургский клуб», — приводит слова Лоуреса Sport24.
8 июля «Севилья» и «Галатасарай» договорились о переходе 26-летнего бразильца. Защитник пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет контракт с испанским клубом до 2027 года.
Ранее сообщалось, что в «Зенит» предлагал турецкому клубу 15 миллионов евро за Маркао.
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|0
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|
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|ЦСКА
|0
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|
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|Ахмат
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9
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|0
|0
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
|0
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|0
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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