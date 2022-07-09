Агент Маркао: «В «Галатасарае» говорили, что у них было предложение от «Зенита», но я его никогда не видел»

Агент защитника Маркао Алешандре Роша Лоурес прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к своему клиенту. По его словам, он не видел предложения от российского клуба.

«В «Галатасарае» говорили, что у них было предложение от «Зенита», но я его никогда не видел. Понятия не имею, насколько хорошие условия предлагал петербургский клуб», — приводит слова Лоуреса Sport24.

8 июля «Севилья» и «Галатасарай» договорились о переходе 26-летнего бразильца. Защитник пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет контракт с испанским клубом до 2027 года.

Ранее сообщалось, что в «Зенит» предлагал турецкому клубу 15 миллионов евро за Маркао.