«Крылья Советов» могут приобрести Хубулова из «Алании»

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент основные договоренности с 21-летним хавбеком достигнуты в устной форме. О трансфере могут объявить на следующей неделе.

В минувшем сезоне Хубулов провел за «Аланию» 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.