«Крылья Советов» могут приобрести Хубулова из «Алании»
Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, на данный момент основные договоренности с 21-летним хавбеком достигнуты в устной форме. О трансфере могут объявить на следующей неделе.
В минувшем сезоне Хубулов провел за «Аланию» 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.
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4
|Краснодар
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|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
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|0
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|Ахмат
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10
|Спартак
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|0
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|0
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14
|Торпедо
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|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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