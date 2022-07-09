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Сегодня, 13:13

«Крылья Советов» могут приобрести Хубулова из «Алании»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент основные договоренности с 21-летним хавбеком достигнуты в устной форме. О трансфере могут объявить на следующей неделе.

В минувшем сезоне Хубулов провел за «Аланию» 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/krylya-sovetov-blizki-k-priobreteniyu-vladimira-khubulova-iz-alanii-1308181/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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