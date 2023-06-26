«Факел» объявил о продлении контракта с защитником Магалем
«Факел» продлил контракт с защитником Русланом Магалем, сообщает пресс-служба воронежской команды.
31-летний футболист играет за команду с июля 2021 года.
В сезоне-2022/23 он провел 32 матча за «Факел» и забил один гол.
Источник: ФК «Факел»
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Локомотив – Рубин
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