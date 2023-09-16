Агент Малкома не исключил возвращение футболиста в клуб РПЛ

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы экс-вингера «Зенита» Малкома, заявил, что футболист в будущем может вернуться в чемпионат России.

«Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно», — приводит слова Гарсии Sport24.

Малком выступал за «Зенит» с лета 2019 года. 3 августа клуб из Санкт-Петербурга объявил об уходе футболиста. В июле Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.