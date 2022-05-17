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Агент Малкома и Клаудиньо сообщил, что футболисты останутся в «Зените»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Малком и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо заявил, что игроки не покинут клуб из Санкт-Петербурга в ближайшее время.

«Малком и Клаудиньо остаются в «Зените». Обращался ли кто-то ко мне по ним? Нет, обращений по ним не было», — приводит «Чемпионат» слова Гарсии.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 25-летний бразилец забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года. В этом сезоне 25-летний бразилец провел 31 матч за команду во всех турнирах, на его счету 10 голов и 5 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4697747-agent-malkoma-i-klaudino-zayavil-chto-futbolisty-ostanutsya-v-zenite.html
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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