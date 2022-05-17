Жена Газинского сообщила, что 21 мая полузащитник сыграет последний матч за «Краснодар»

Александра Газинская, супруга полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского, сообщила, что 21 мая в матче 30-го тура РПЛ против «Ахмата» футболист сыграет последний матч за «быков».

«Да, все верно. В субботу Юрий сыграет свой последний матч в составе «Краснодара», — приводит слова Александры «РБ Спорт».

Газинский выступает за «Краснодар» с июля 2013 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

В сезоне РПЛ-2021/22 32-летний полузащитник забил один гол и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за «Краснодар».

Газинский — рекордсмен «быков» по количеству проведенных матчей за команду (281).