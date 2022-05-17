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Жена Газинского сообщила, что 21 мая полузащитник сыграет последний матч за «Краснодар»

Газинский проведет прощальный матч за «Краснодар» 21 мая
Анна Горшкова
Корреспондент
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Александра Газинская, супруга полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского, сообщила, что 21 мая в матче 30-го тура РПЛ против «Ахмата» футболист сыграет последний матч за «быков».

«Да, все верно. В субботу Юрий сыграет свой последний матч в составе «Краснодара», — приводит слова Александры «РБ Спорт».

Газинский выступает за «Краснодар» с июля 2013 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

В сезоне РПЛ-2021/22 32-летний полузащитник забил один гол и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за «Краснодар».

Газинский — рекордсмен «быков» по количеству проведенных матчей за команду (281).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhena-gazinskogo-v-subbotu-yurij-sy-graet-svoj-poslednij-match-za-krasnodar/
Юрий Газинский
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 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
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21.05 17:00
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 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
21.05 17:00
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 - : -
21.05 17:00
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