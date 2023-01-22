Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о желании футболистов завершить сезон в РПЛ

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал о желании футболистов завершить сезон в РПЛ.

«Малкома и Клаудиньо все устраивает в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге.

Малком и его супруга ждут пополнение.

Интересовался ли кто-нибудь игроками в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки», — заявил Луис Фернандо Гарсия Metaratings.ru.