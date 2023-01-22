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Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о желании футболистов завершить сезон в РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал о желании футболистов завершить сезон в РПЛ.

«Малкома и Клаудиньо все устраивает в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге.

Малком и его супруга ждут пополнение.

Интересовался ли кто-нибудь игроками в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки», — заявил Луис Фернандо Гарсия Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-k-malkomu-i-klaudino-est-interes-iz-evropy-no-oni-schastlivy-v-zenite-221951/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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