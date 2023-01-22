Юран: «Сейчас у многих футболистов на первом месте стоят деньги»

Российский тренер Сергей Юран поделился мнением о том, чего не хватает российским игрокам для выступления в Европе.

«Самое главное, чтобы было желание и стремление развиваться, доказывать себе каждый день, что можно играть лучше и лучше. Если нет желания, и все устраивает, то тебе будет очень сложно заиграть в Европе. Нужно четко понимать, что, попав туда, тебе нужно каждый день выкладываться на максимум не только в играх, но и в тренировках. Характер тоже имеет значение, без него тяжело будет в любом случае. Мое поколение воспитывалось по-другому, мы были голодными, мы хотели играть. А сейчас у многих футболистов на первом месте стоят деньги. К сожалению, многие избалованы.

Да, ребята должны зарабатывать, вопросов нет, это тяжелый вид спорта, но на первом месте должен стоять футбол. В этом и разница моего поколения и нынешнего. Не нужно молодежь баловать деньгами, они просто потом исчезают, им футбол становится не интересен», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

На данный момент в европейских топ-лигах выступают Андрей Лунев («Байер», Германия), Александр Головин («Монако», Франция) и Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), а также Денис Черышев («Венеция», серия Б).