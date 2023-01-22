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Агент Мойзеса: «Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится только, если клуб активирует опцию выкупа»

Алина Савинова
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Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Барбозы Мойзеса, рассказал, останется ли бразилец в чемпионате России по окончании арендного соглашения.

«Мойзес легко адаптировался в России, хоть прежде и не играл за пределами Бразилии. Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится только, если клуб активирует опцию выкупа по окончании аренды», — цитирует агента Metaratings.ru.

ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года. На счету защитника 2 голевые передачи в 18 матчах за армейцев.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-moizes-khochet-ostatsya-v-cska-no-eto-vozmozhno-tolko-pri-aktivacii-vykupa-221955/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Ювентус 0
Аталанта 1
1-й тайм

П1

25%

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П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
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Ливерпуль 0
Челси 0
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29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

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Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

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26%

1.88

обе забьют - да

22%

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1.98
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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