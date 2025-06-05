Агент Мухина о возможном уходе игрока из ЦСКА: «Пока клуб не настроен отдавать его в аренду»

Агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем 23-летнего игрока.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе Мухина в аренду.

«К Максиму проявляют интерес ряд клубов. Но здесь важно оттолкнуться от позиции ЦСКА, пока они не настроены отдавать его в аренду. Клуб хочет, чтобы Мухин начал сборы с ними, а потом, возможно, будут готовы рассмотреть вариант с арендой. Но, если будет интересное предложение для клуба и игрока, то мы сможем договорить. На данный момент рано говорить о возможном трансфере, нужно немного времени», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошлом сезоне Мухин провел за ЦСКА 1 матч и не отличился результативными действиями. Контракт клуба с игроком рассчитан до лета 2026 года.