Агент Жемалетдинова рассказал о переговорах по новому контракту с ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о процессе переговоров по продлению контракта игрока с клубом.

«Мы ведем переговоры с ЦСКА по новому контракту. Детали на данный момент не хочется раскрывать, потому что нет свершившегося факта. Думаю, что в ближайшее время мы сможем что-то сказать», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Жемалетдинов в этом сезоне провел за ЦСКА 29 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.