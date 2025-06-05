«Химки» запустили процедуру банкротства

«Химки» намерены обратиться в суд с заявлением о банкротстве, сообщается на Федресурсе.

«Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Химки» настоящим уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном пунктом 1 статьи 8, пунктом 2 статьи 33 и статьей 213.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в обращении подмосковного клуба.

Отмечается, что основанием для подачи заявления послужила неспособность клуба удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и/или выполнить обязательства по уплате обязательных платежей в течение более чем трех месяцев с момента наступления срока их исполнения.

«Химки» заняли 12-е место в чемпионате России-2024/25, однако клуб не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне и не успел подать заявку на лицензию для выступления в первой лиге.