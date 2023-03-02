Агент Магкеева заявил, что футболист не отвлекается на продление контракта

Александр Клюев, агент защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал, предлагали ли железнодорожники его клиенту новый контракт.

«Сейчас Станислав сосредоточен на играх чемпионата, — сказал Клюев. — Знаете, какое положение у команды. Он сосредоточен, готовится и хочет помочь «Локомотиву» в решении поставленных задач. На продление контракта он не отвлекается. Правда, что контракт Станислава рассчитан до лета 2024 года? За этой информацией надо обратиться в футбольный клуб «Локомотив», там все скажут. Сейчас все мысли о том, чтобы Магкеев хорошо проявил себя в весенней части чемпионата за «Локомотив», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за «Локомотив» 19 матчей и не отметился результативными действиями.