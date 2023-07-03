Агент Магкеева рассказал, что восстановление футболиста идет по плану

Футбольный агент Александр Клюев рассказал, как проходит восстановление защитника «Локомотива» Станислава Магкеева.

«Стас восстанавливается, все идет по плану», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.

В минувшем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.