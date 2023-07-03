Агент Гюнтера заявил, что игрок приедет в Россию
Футбольный агент Акан Эрсин заявил, что защитник «Вероны» Корай Гюнтер приедет в Россию.
«Корай приедет в Россию», — приводит слова Эрсина «РБ Спорт».
Ранее Legalbet сообщил, что Гюнтер сомневается в переходе в ЦСКА из-за позиции супруги и возможных политических проблем.
В текущем сезоне Гюнтер провел 24 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
|- : -
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