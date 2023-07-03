Агент Гюнтера заявил, что игрок приедет в Россию

Футбольный агент Акан Эрсин заявил, что защитник «Вероны» Корай Гюнтер приедет в Россию.

«Корай приедет в Россию», — приводит слова Эрсина «РБ Спорт».

Ранее Legalbet сообщил, что Гюнтер сомневается в переходе в ЦСКА из-за позиции супруги и возможных политических проблем.

В текущем сезоне Гюнтер провел 24 матча в серии А, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.