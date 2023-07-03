«Рубин» интересуется нападающим «Слована» Чавричем
«Рубин» ведет переговоры о трансфере сербского правого вингера «Слована» Александара Чаврича, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, стороны договариваются о трансфере. Отмечается, что игрок с большой долей вероятности перейдет в казанский клуб.
29-летний игрок выступает за «Слован» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 54 матча, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 1,3 миллиона евро.
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