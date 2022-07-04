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Сегодня, 17:35

Андрей Ещенко будет работать в академии «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист основного состава «Спартака» Андрей Ещенко продолжит карьеру в Академии имени Ф. Ф. Черенкова, сообщает сайт академии.

В академии Ещенко займет должность заместителя технического директора и сосредоточит свое внимание на старших возрастных группах, в первую очередь, командах, выступающих в Юношеской футбольной лиге.

Напомним: Андрей Ещенко выступал за главную команду ФК «Спартак» с 2016 по 2021 годы, а в 2022-м входил в тренерский штаб Паоло Ваноли.

В составе красно-белых Андрей становился чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром первенства страны, а также победителем Суперкубка.

Источник: https://academy.spartak.com/news/eshchenko-s-nami/
Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
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