Андрей Ещенко будет работать в академии «Спартака»

Экс-футболист основного состава «Спартака» Андрей Ещенко продолжит карьеру в Академии имени Ф. Ф. Черенкова, сообщает сайт академии.

В академии Ещенко займет должность заместителя технического директора и сосредоточит свое внимание на старших возрастных группах, в первую очередь, командах, выступающих в Юношеской футбольной лиге.

Напомним: Андрей Ещенко выступал за главную команду ФК «Спартак» с 2016 по 2021 годы, а в 2022-м входил в тренерский штаб Паоло Ваноли.

В составе красно-белых Андрей становился чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром первенства страны, а также победителем Суперкубка.