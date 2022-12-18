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Лепсая: «Бери любого бразильца — и он заиграет в топ-клубе РПЛ. В Аргентине такого нет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Менеджер, селекционер и посредник Тимур Лепсая поделился мнением об особенностях бразильских и аргентинских футболистов, приезжающих играть в Россию.

— Почему аргентинцы выстреливали в РПЛ реже бразильцев? Разница менталитетов?

— В Бразилии и футболистов тупо больше, а культ игры там не меньше. Бери любого даже из Серии B — и он заиграет в топ-клубе России. В Аргентине такого нет.

И бразильские футболисты легче адаптируются — хотя, казалось бы, аргентинцам должно быть легче.

— Мнение: бразильцы терпеливее, не забивают голову зря, а аргентинцы в незнакомой обстановке хандрят и высказывают недовольство.

— Похоже на правду. Аргентинцы не то что высокомерны — просто считают, что в России у них с полпинка должно все получаться, они тут на две головы выше всех. Некий футбольный снобизм.

— Бразильцы не такие?

— Они понимали: едут зарабатывать и помогать своим семьям. Закрывали глаза на какие-то вещи в России и не требовали особого к себе отношения.

Хотя интересно, как и что изменилось: интернет свел на нет загадочность России. Поэтому адаптация идет проще, можно пообщаться с родными онлайн, — приводит слова агента Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-18-lepsaya-beri-lyubogo-braziltsa-dazhe-iz-serii-b-i-on-zaigrayet-v-top-klube-rpl-v-argentine-takogo-net

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Аргентина 2
Франция 0
Перерыв

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
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Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
РПЛ
1
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Квинси Промес

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Зенит

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П
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