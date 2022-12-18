Лепсая: «Бери любого бразильца — и он заиграет в топ-клубе РПЛ. В Аргентине такого нет»

Менеджер, селекционер и посредник Тимур Лепсая поделился мнением об особенностях бразильских и аргентинских футболистов, приезжающих играть в Россию.

— Почему аргентинцы выстреливали в РПЛ реже бразильцев? Разница менталитетов?

— В Бразилии и футболистов тупо больше, а культ игры там не меньше. Бери любого даже из Серии B — и он заиграет в топ-клубе России. В Аргентине такого нет.

И бразильские футболисты легче адаптируются — хотя, казалось бы, аргентинцам должно быть легче.

— Мнение: бразильцы терпеливее, не забивают голову зря, а аргентинцы в незнакомой обстановке хандрят и высказывают недовольство.

— Похоже на правду. Аргентинцы не то что высокомерны — просто считают, что в России у них с полпинка должно все получаться, они тут на две головы выше всех. Некий футбольный снобизм.

— Бразильцы не такие?

— Они понимали: едут зарабатывать и помогать своим семьям. Закрывали глаза на какие-то вещи в России и не требовали особого к себе отношения.

Хотя интересно, как и что изменилось: интернет свел на нет загадочность России. Поэтому адаптация идет проще, можно пообщаться с родными онлайн, — приводит слова агента Sport24.