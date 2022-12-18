Лепсая: «Бери любого бразильца — и он заиграет в топ-клубе РПЛ. В Аргентине такого нет»
Менеджер, селекционер и посредник Тимур Лепсая поделился мнением об особенностях бразильских и аргентинских футболистов, приезжающих играть в Россию.
— Почему аргентинцы выстреливали в РПЛ реже бразильцев? Разница менталитетов?
— В Бразилии и футболистов тупо больше, а культ игры там не меньше. Бери любого даже из Серии B — и он заиграет в топ-клубе России. В Аргентине такого нет.
И бразильские футболисты легче адаптируются — хотя, казалось бы, аргентинцам должно быть легче.
— Мнение: бразильцы терпеливее, не забивают голову зря, а аргентинцы в незнакомой обстановке хандрят и высказывают недовольство.
— Похоже на правду. Аргентинцы не то что высокомерны — просто считают, что в России у них с полпинка должно все получаться, они тут на две головы выше всех. Некий футбольный снобизм.
— Бразильцы не такие?
— Они понимали: едут зарабатывать и помогать своим семьям. Закрывали глаза на какие-то вещи в России и не требовали особого к себе отношения.
Хотя интересно, как и что изменилось: интернет свел на нет загадочность России. Поэтому адаптация идет проще, можно пообщаться с родными онлайн, — приводит слова агента Sport24.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2