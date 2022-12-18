Агент Лепсая рассказал, какие игроки в настоящее время могут приехать в РПЛ

Известный спортивный менеджер Тимур Лепсая рассказал, какие игроки в настоящее время могут приехать в РПЛ.

— Что такое рынок Южной Америки сейчас для РПЛ?

— Он становится самым интересным. Все равно зарплаты, которые могут предложить топ-клубы в России, гораздо выше — если не брать, условно, «Ривер» и «Боку», «Фламенго» и «Атлетико Минейро». Поездка в Россию — все еще способ сильно улучшить благосостояние семьи.

Продолжаю консультировать южноамериканские и российские клубы и знаю: в последнее время запросов стало гораздо больше. В клубы с Балкан и из Африки — тоже, при этом ажиотажного спроса там нет. А латиноамериканцы — тренд, — заявил Лепсая Sport24.