«Нижний Новгород» продлил контракт с аргентинским защитником Масоэро

«Нижний Новгород» и защитник Лукас Масоэро продлили соглашение, которое было рассчитано до конца мая 2023 года. Новый срок контракта с Масоэро — до 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.

«Лукас не только хороший игрок, но и по человеческим качествам открылся нам с лучшей стороны, — заявил генеральный директор клуба Равиль Измайлов. — Вот уже второй сезон Масоэро показывает стабильно надежную игру в обороне. Лукас помогал другим иностранцам с адаптацией в команде, своим отношением к команде и клубу заслужил уважение товарищей и, уверен, что и наших болельщиков».

Масоэро выступает за «Нижний» с июля 2021 года. Он провел за российский клуб 42 матча.