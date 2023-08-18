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Сегодня, 12:30

Агент Лаксальта рассказал, что футболист доволен поддержкой и доверием со стороны Лички

Алина Савинова
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Ариэль Красоуски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, рассказал о состоянии футболиста накануне матча пятого тура чемпионата России с ЦСКА.

«Диего, наконец, восстановился от полученных травм, которые его беспокоили в прошлом сезоне и очень доволен игрой на новой позиции — опорного полузащитника. Так же он доволен поддержкой и доверием со стороны нового главного тренера — Марцела Лички», — приводит Sport24 слова агента.

В этом сезоне 30-летний защитник провел 3 матча в чемпионате России и отметился 1 результативной передачей.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. После четырех туров армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Бело-голубые идут на 7-й позиции, имея в активе 7 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-569326-agent-laksalta-diyego-dovolen-podderzhkoy-i-doveriyem-so-storony-glavnogo-trenera-dinamo-martsela-lichki
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Диего Лаксальт
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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Рубин – Кр. Советов
 - : -
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Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ростов
 - : -
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Зенит

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П
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Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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