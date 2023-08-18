Колыванов считает «Динамо» и ЦСКА равными по силе командами

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мыслями в преддверии матча 5-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

«Я бы не сказал, что и армейцы испытывают какие-то проблемы. Да, в Кубке России они неожиданно уступили «Факелу», но в РПЛ имеют аналогичную серию. И даже осечка в противостоянии с воронежцами не свидетельствует о том, что красно-синие хуже соперника. Обе команды делают ставку на острый атакующий футбол, комбинируют на чужой половине и создают много моментов. И там и там достаточно исполнителей, умеющих своевременно ворваться в штрафную. Считаю, что оппоненты достойны друг друга. Подопечные Марцела Лички постепенно выходят из кризиса, хотя начали сезон неуверенно. В любом случае потенциал у них большой. То же самое можно сказать о коллективе Владимира Федотова. Нас ждет интересная игра с градом голов», — цитирует Колыванова RT.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа и начнется в 15.00 по местному времени. После четырех туров армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Бело-голубые идут на 7-й позиции, имея в активе 7 очков.