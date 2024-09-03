Агент Кылычсоя опроверг информацию об интересе к футболисту из России

Агент полузащитника «Бешикташа» Семиха Кылычсоя Эрк Торос ответил на вопрос «СЭ» о контактах с российскими клубами. Ранее об интересе к футболисту со стороны ЦСКА сообщил журналист Ибрагим Сетен.

«Интерес из России? Это неправда», — сказал Торос «СЭ».

Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего Кылычсоя в 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел 5 матчей и сделал 2 результативные передачи.